Суббота, 30 сентября 2017, 17:43 мск

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Экономика

Кудрин: Новые санкции США принесут России имиджевые риски

Кудрин: Новые санкции США принесут России имиджевые риски
Фото: пресс-служба Кремля

Новые санкции США, поставившие Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски для России. Такое мнение высказал председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, Россия оказывается неготовой к поиску «русского пути». «Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России», – заявил он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

Кудрин уверен, что Вашингтон серьезно настроен на сохранение санкций в течение длительного времени, возможно, на десятилетия, а смягчить их будет сложно. Помочь в этом вопросе может «гибкая позиция Европы», – заявил он.

По словам эксперта, в переговорном процессе могут быть задействованы дипломаты и политики США, Европы и России, передает РИА «Новости». «Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран», – считает Кудрин.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ расширил ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики, а также ввел ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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