Правительство заканчивает разработку нового налога для «нефтянки»

Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) практически готов. Его вынесут на рассмотрение правительства России в ближайшие дни. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском Киото, передает РИА «Новости».

По его словам, проект закона получил заключение главного правового управления президента, в котором было указано на ряд технических недочетов. Дворкович отметил, что на данный момент проводится работа, чтобы «эти замечания были учтены». «Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства», – сказал он.

Законопроект предполагает, что НДД будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с вырученных от ее продажи доходов. При этом из этих доходов будут вычитаться расходы на добычу и транспортировку нефти. Новый налог предполагается ввести с 2018 года. Как предлагает Минфин, НДД должен будет заменить экспортную пошлину и будет касаться пилотных проектов по разработке месторождений.

Как напоминает РБК, в середине января во время проходящего в Москве Гайдаровского форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддерживает переход на НДД в нефтяной отрасли. Он допустил, что это произойдет в ближайшие два года, а также будут отменены льготы, которые действуют на данный момент.

Как писала газета «Ведомости», изменение налогообложения в нефтяной отрасли связано со спором вокруг одного из крупнейших месторождений мира, которое принадлежит «Роснефти», Самотлора ХМАО-Югра). Издание отмечает, что компания выступила против предложения Минфина, который хотел перевести месторождение на обложение НДД. В свою очередь «Роснефть» требует сохранить на Самотлоре налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) со всеми льготами. По оценкам Минфина, обложение Самотлорского месторождения НДПИ по льготной ставке будет стоить казне от 60 до 80 млрд руб в год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.09.17

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