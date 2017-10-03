В Минэнерго раскрыли себестоимость добычи нефти в России

Замглавы Минэнерго Антон Инюцын сообщил, что себестоимость добычи нефти в России довольно низкая и составляет 3-8 долларов за баррель.

«За счет низкой себестоимости добычи нефти, 3-8 долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80% (а на ряде НПЗ – выше 98%) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», – цитирует слова чиновника «Прайм».

Инюцын отметил, что в 2016 году Россия не только сохранила мировое лидерство по поставкам газа, где ее доля составила 20%, но и вернула первое место по поставкам нефти (12% мирового рынка).

«Основные вызовы для российского ТЭК связаны с технологическим отставанием и ограниченным доступом к финансовым ресурсам, в том числе и из-за санкций, – указал замминистра. – Стратегия состоит в том, чтобы наращивать технологическое сотрудничество с партнерами из стран АТР и других регионов, не присоединившихся к санкциям».

Напомним, в марте этого года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость нефтедобычи составляет 10-15 долларов за баррель. Такой уровень позволяет отечественным нефтедобывающим компаниям выживать практически при любых ценах на сырье, заверил он.

Осенью прошлого года глава евразийского подразделения сырьевого трейдера Trafigura Джонатан Колек заявил, что добыча большей части нефти в России рентабельна даже при уровне нефтяных цен 20 долларов за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.17

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