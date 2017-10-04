Путин допустил продление сокращения нефтедобычи до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин счел возможным продление соглашения ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Он напомнил, что срок текущего соглашения истекает в марте будущего года. По словам Путина, решение будет приниматься в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.

«Исходя из реалий марта 2018 года мы будем принимать решение», – сказал президент РФ в ходе Российской энергетической недели (цитата по RNS). «Пока нет решения, но если продлевать, то, конечно, до конца 2018 года», – добавил Путин.

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио Дель Пино сегодня заявил, что к сделке между ОПЕК и экспортерами, не входящими в картель, могут присоединиться новые участники, включая Египет и другие страны Африки, сообщает «Коммерсантъ». По его словам, рассматриваются разные сценарии, в том числе продление соглашения после марта 2018 года.

Ранее сегодня глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ожидает достижения баланса на мировом рынке нефти к апрелю 2018 года. По оценке министра, соглашение по ограничению нефтедобычи принесло России от 700 млрд до 1 трлн рублей дополнительных доходов.

В прошлом году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, подписали договор о сокращении добычи нефти на полгода. В Москве тогда заявляли о готовности снизить производство на 300 тыс. баррелей в сутки. В мае этого года участники соглашения решили продлить ограничение производства еще на 9 месяцев – до марта 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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