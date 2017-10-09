Продажи автомобилей в России в сентябре взлетели на 18%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в сентябре в России увеличились на 17,9% в годовом выражении – до 148,371 тысячи штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За январь-сентябрь текущего года продажи выросли на 10,6% – до 1,129 миллиона автомобилей.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер счел сентябрь «еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка». «По сравнению с прошлым годом квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на существенные 17,7% и в абсолютных цифрах (410 тыс. автомобилей) достигли показателей того же квартала два года назад», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

Нарисовать квартиру мечты и увидеть ее в 3D можно в шоу-руме нового квартала «Форум-Сити» (ФОТО). / Стало известно имя лауреата Нобелевской премии по экономике. / В Краснотурьинске похитили деньги на строительство дома для детей-сирот. Возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»