Россияне покупают нелегально через интернет лекарств на 75 млрд рублей

Минпромторг оценил объем интернет-торговли лекарствами, который на данный момент в России запрещен. Оказалось, что население тратит на дистанционную покупку препаратов 45-75 млрд рублей.

В настоящее объем время торговли лекарствами в России в розницу составляет 936 млрд рублей, говорится в проекте Стратегии развития интернет-торговли до 2025 года, разработанной Министерством промышленности и торговли РФ, пишет «Доктор Питер».

Несмотря на законодательный запрет, россияне продолжают покупать в Сети лекарственные средства. Авторы стратегии, основываясь на косвенных признаках – числе запросов на покупку препаратов в поисковиках и результатах опросов, оценили рынок нелегальной торговли лекарствами в 45-75 млрд рублей или 5-8% всего розничного фармрынка страны.

В Минпромторге считают, что реализация лекарств через интернет «позволит удовлетворить существующий спрос населения на приобретение лекарств и увеличит обеспеченность населения медикаментами в труднодоступных местах». В то же время в ведомстве предлагают разработать механизмы регулирования этой деятельности.

Вместе с тем, авторы стратегии настаивают на легализации дистанционной торговли алкоголем. «Подобная ситуация, при которой повышенный спрос со стороны потребителя сталкивается с законодательным ограничением на реализацию товаров данного ассортимента через интернет, приводит к росту теневого, неконтролируемого оборота алкогольной продукции, который вредит цивилизованному развитию рынка интернет-торговли и экономике в целом», – говорится в документе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.10.17

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