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Вторник, 24 октября 2017, 13:24 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Минпромторг объявил войну подделкам люксовых брендов

Минпромторг объявил войну подделкам люксовых брендов

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, который направлен на борьбу с репликами продукции люксовых брендов. Торговцев подделками предлагают заставить платить за уничтожение контрафакта.

Документ направлен замглавы Минпромторга Виктором Евтуховым на согласование в Минэкономразвития и МВД, пишут «Известия». Законопроект предполагает внесение поправок в законы «О таможенном регулировании в РФ», «О промышленной политике в РФ», а также в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Новый порядок уничтожения фальсифицированных одежды и обуви Минпромторг предлагает внедрить с 1 июля 2018 года. Владельцев нелегальных копий товаров хотят обязать покрывать расходы на хранение, транспортировку и уничтожение продукции на территории России.

В ведомстве уточнили, что объем контрафактной продукции составляет почти треть об всего объема ввозимых и производимых товаров в России. В номинальном выражении рынок подделок оценивается в 1 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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