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Пятница, 27 октября 2017, 14:39 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Россия запретила ввоз сала и еще двух десятков наименований продуктов

Россия запретила ввоз сала и еще двух десятков наименований продуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список продукции, запрещенной к ввозу в Россию из США, Европейского союза, Канады, Украины, Австралии, Норвегии, Албании, Исландии, Черногории и Лихтенштейна. Постановление Правительства РФ опубликовано на официальном кабмина.

Так, в расширенный санкционный список попали: живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных); свежие, охлаждённые или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции); не вытопленные или не извлечённые другим способом, свежие, охлаждённые, замороженные, солёные, в рассоле, сушёные или копчёные свиной жир, отделённый от тощего мяса, и жир домашней птицы; свиной жир (включая лярд) и жир домашней птицы; жир крупного рогатого скота, овец или коз, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

«Введённые ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», – подчеркнули в правительстве. Напомним, в августе 2014 года Россия ввела запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили в отношении России экономические санкции: США, стран ЕС, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

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