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Понедельник, 30 октября 2017, 16:43 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Минздрав озвучил среднюю зарплату российских медиков

Минздрав озвучил среднюю зарплату российских медиков

Средняя заработная плата врачей в России составляет 52,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

По словам главы Минздрава, за пять лет среднемесячный заработок российских врачей и среднего медицинского персонала увеличился более чем на 48% и 46,7%, передает РИА «Новости». «По итогам первого полугодия 2017 года в целом по России среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тыс. рублей, среднего персонала – 29,4 тыс., младшего персонала – 19,3 тыс.», – уточнила Скворцова.

Кроме того, 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении или 2,3 млн сотрудников были переведены на эффективный контракт – это вид трудового договора, в котором прописаны должностные обязанности, показатели эффективности труда и особенности оплаты.

Скворцова отметила, что работа по повышению дохода медиков в стране продолжается. В России остались только пять регионов, где доля оклада медперсонала остается в пределах 20-25%.

В настоящее время Минздрав совместно с Национальной медицинской палатой разрабатывает проект концепции, которая предусматривает введение системы саморегулирования профессиональной деятельности медработников.

Москва, Зоя Осколкова

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