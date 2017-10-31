Чубайс спрогнозировал энергетический коллапс в России через 6-7 лет

России необходима реформа энергетической отрасли, несмотря на достижения последних десяти лет, стране не хватит мощностей, что может спровоцировать энергетический кризис в «самый драматический момент». Об этом заявил председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. Тем не менее, на сегодня у нас запас есть. И нет никакого кризиса», – отметил Чубайс в интервью «Российской газете». Проблему удалось снять благодаря введению рекордных 35 тысяч мегаватт в результате реформы энергетики.

В то же время все эксперты сходятся во мнении, что в период от четырех до семи лет, имеющиеся мощности вновь будут исчерпаны. «Одни говорят – к 2021 году, другие – к 2023-му, третьи – к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», – подчеркнул предправления «Роснано».

По его словам, энергетика – ужасно инерционная отрасль. Чтобы через четыре года запустить электростанцию, надо уже сейчас принять решение о ее вводе, через полгода-год начать строить, тогда года через четыре она заработает.

Импульс реформы исчерпывается, и отрасли нужно придать новый стимул для модернизации. В том случае, если власти не прислушаются к экспертам и уже сейчас не начнут работать над совершенствованием энергетики, россиян ждет отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30. «Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх», – предупреждает Чубайс.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.10.17

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