США ввели санкции в отношении зарубежных проектов российских нефтяников

Американским компаниям теперь запрещено участвовать в проектах по добыче нефти, которые контролируются российскими корпорациями. Об этом говорится в директиве, которая расширяет секторальные санкции в отношении нефтяной отрасли России. Документ утвердил Минфин США.

Изначально секторальные санкции были приняты в 2014 году из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма к России. Однако новый пакет ограничений, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа, предусматривал ужесточение уже существующих мер к 31 октября, передает РБК. В то время как санкции против оборонного и разведывательного секторов находятся еще в разработке, американский Минфин успел подготовить пакет документов в срок.

«Гражданам США запрещаются поставки, экспорт, а также реэкспорт продукции или услуг (кроме финансовых) или технологий для содействия в разведке или добыче нефти в глубоких водах и на шельфе в Арктике», – уточняется в директиве. Ограничения касаются проектов по освоению трудноизвлекаемой нефти за пределами РФ, если в них задействована компания, ранее внесенная в соответствующий секторальный список. Речь идет о корпорациях «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерних предприятиях.

Отмечается, что проект нельзя поддерживать американскому бизнесу, если выдача разрешения на разведку и добычу состоялась после 29 января 2018 года, а также, если российская компания из «черного списка» владеет 33% или больше в этом проекте, либо контролирует большинство голосующих прав.

Ранее эксперты отмечали, что новые санкции могут оказать влияние на участие компаний из США в проектах «Роснефти» в Бразилии и Венесуэле, а также в проектах ЛУКОЙЛа в Гане и в Румынии. Однако американские чиновники уточнили, что под ограничения не попадают проекты «начатые» до 29 января 2018 года. Стартом работы считается дата выдачи соответствующей лицензии на разведку и добычу нефти. Если документ был получен раньше, а российская компания присоединилась к проекту позже, в таком случае американский бизнес имеет право участвовать в дальнейшей работе.

Добавим, Вашингтон готовится ввести новые санкции в отношении организаций, которые, по мнению американских властей, заняты в разведывательном и оборонно-промышленном секторе России. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 27 октября передал на утверждение в конгресс перечень компаний и госструктур РФ, в отношении которых будут введены ограничения. В общей сложности в списке оказались 33 компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также шесть государственных структур. Примечательно, что несколько организаций из списка ранее уже попали под ограничения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.11.17

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