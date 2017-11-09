Рунет впервые победил телевидение по рекламным доходам

По итогам третьего квартала 2017 года рынок российской интернет-рекламы впервые обошел телевидение, составив 41 млрд рублей, тогда как на ТВ-сегмент пришлось 36,2-36,7 млрд рублей. Таковы данные Ассоциации коммуникационных агентств России, которые приводит РБК.

Отмечается, что за первые девять месяцев года Рунет по рекламным доходам практически догнал телевидение – 115-116 млрд рублей против 116-117 млрд рублей.

Общий объем рекламного рынка России за первые 9 месяцев текущего года (за вычетом НДС) составил 285-287 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

В АКАР прогнозируют, что российский медиарынок в 2017 году достигнет своего рекордной суммы в 400 млрд. рублей и будет претендовать на 5 место в европейском рейтинге, приближаясь к объему итальянского рынка.

Директор по маркетинговым исследованиям Национального рекламного альянса (НРА) Сергей Веселов, в свою очередь, отметил, что с учетом роста курса рубля к доллару объем отечественного рекламного рынка за весь текущий год в долларовом выражении может вырасти на 28-30%. По его оценке, «такого высокого показателя на нашем рынке не наблюдалось с 2007 года». Эксперт прогнозирует, что по итогам года национальный рекламный рынок может достигнуть отметки в $7 млрд и заметно приблизится к десятке крупнейших рынков в мире.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.17

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