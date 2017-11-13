Российскую экономику поднимут за счет пенсионеров и инвалидов

Правительство РФ обсуждает варианты решения проблемы сокращения рабочей силы. Среди планируемых мер – стимулирование занятости пожилых граждан, совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность. В кабмине считают, что это позволит на две трети сократить потери трудоспособного населения для экономики.

По данным Минэкономразвития, число работников в России сократится с 83,7 млн человек в 2016 году до 80,6 млн человек в 2020 году, пишут «Известия». Правительство намерено нивелировать потери для экономики. В первую очередь Минтруд настаивает на улучшении условий трудящихся, что позволит сократить несчастные случаи на производстве.

Кроме того, власти делают ставку на пенсионеров. Стимулировать пожилых людей к труду планируется через профессиональное обучение и развитие института наставничества.

Государство намерено повышать и занятость инвалидов. В частности, власти будут работать над усовершенствованием механизма квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, а также повысят эффективность работы служб занятости в части трудоустройства инвалидов.

Минэкономразвития предлагает уделить внимание и вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность. Так глава ведомства Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме заявлял, что кабмин разрабатывает пакет мер, который должен повысить женскую занятость.

В общей сложности, пенсионеры, инвалиды и женщины сократят потери рабочей силы в стране с 3,1 млн до 1 млн человек, прогнозирует Минэкономразвития. При этом ожидается снижение безработицы с 5,2% в 2017 году до 4,7% в 2020 году.

В то же время эксперты не уверены в том, что столь высокая занятость полезна для экономики. Низкий уровень безработицы негативно влияет на производительность труда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.17

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