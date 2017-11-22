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Среда, 22 ноября 2017, 11:09 мск

Экономика

Власти США обложили поставки стали из России гигантскими пошлинами

Власти США обложили поставки стали из России гигантскими пошлинами

По итогам антидемпингового расследования, проведенного Министерством торговли США, выяснилось, что Россия, Белоруссия и ОАЭ занижают стоимость стальной катанки из углеродистой и легированной стали. В результате было принято решение ввести пошлины на продукцию, поставляемую из этих стран.

Импорт белорусской стали будет облагаться по ставке 280,02%, из ОАЭ – 84,1%, передает РИА «Новости». В отношении продукции из РФ, поставляемой с Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, пошлина составит 756,93%, с остальных российских производителей – 436,8%.

В прошлом году, по данным американского министерства торговли, из России в США было ввезено стальной катанки на 32,3 млн долларов, из Белоруссии – 10,4 млн долларов, из ОАЭ – 7 млн долларов.

Служба таможенной и пограничной охраны США будет применять новые правила задним числом, с 5 сентября 2017 года. Уточняется, что окончательное решение о введении пошлин примет комиссия по международной торговле.

Стоит отметить, что с приходом к власти президента Дональда Трампа Вашингтон в рамках политики протекционизма ввел 77 антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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