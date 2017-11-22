Власти США обложили поставки стали из России гигантскими пошлинами

По итогам антидемпингового расследования, проведенного Министерством торговли США, выяснилось, что Россия, Белоруссия и ОАЭ занижают стоимость стальной катанки из углеродистой и легированной стали. В результате было принято решение ввести пошлины на продукцию, поставляемую из этих стран.

Импорт белорусской стали будет облагаться по ставке 280,02%, из ОАЭ – 84,1%, передает РИА «Новости». В отношении продукции из РФ, поставляемой с Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, пошлина составит 756,93%, с остальных российских производителей – 436,8%.

В прошлом году, по данным американского министерства торговли, из России в США было ввезено стальной катанки на 32,3 млн долларов, из Белоруссии – 10,4 млн долларов, из ОАЭ – 7 млн долларов.

Служба таможенной и пограничной охраны США будет применять новые правила задним числом, с 5 сентября 2017 года. Уточняется, что окончательное решение о введении пошлин примет комиссия по международной торговле.

Стоит отметить, что с приходом к власти президента Дональда Трампа Вашингтон в рамках политики протекционизма ввел 77 антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.11.17

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