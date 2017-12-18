Россельхознадзор дал «добро» на поставки прибалтийских шпрот

Россельхознадзор частично снял ограничения на поставки рыбной продукции из Прибалтийских стран. Запрет снят с двух предприятий. Из сообщения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору следует, что временные ограничения на поставки рыбной продукции сняты с двух предприятий – латвийского SIA «Karavela» и эстонского «DGM Shipping AS».

В ведомстве также уточнили, что вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен после изучения представленных Латвией и Эстонией материалов об устранении нарушений.

Напомним, запрет на поставки рыбы и рыбной продукции из Латвии и Эстонии действует с 4 июня 2016 года. Он затронул 31 эстонское и 44 латвийских предприятия. Поводом для запрета стали выявленные Россельхознадзором системные нарушения при производстве рыбной продукции. В частности, в консервах содержалось недопустимое количество бензопирена. Отметим, что шпроты, произведенные в странах Прибалтики, пользуются большим спросом у россиян, потому смогут достаточно быстро вернуть долю на рынке.

Москва, Иван Гридин

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