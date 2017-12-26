Visa и Mastercard исключены из российской ассоциации финансовых технологий

Visa и Mastercard покинули ассоциацию «Финтех», которая была создана под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий в России. По словам источников «Ведомостей», иностранные компании были исключены из объединения в целях безопасности, так как там ведется работа над значимыми государственными проектами.

Иностранные платежные системы Visa и Mastercard стали ассоциированными членами «Финтеха» 12 октября. Наблюдательный совет во главе с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой единогласно принял новых членов. В настоящее время на сайте ассоциации Visa и Mastercard не указаны среди участников. В самом «Финтехе» заявили, что открыты для сотрудничества и переговоры с Visa и Mastercard продолжаются.

Собеседники издания предположили, что исключение международных платежных систем продиктовано вопросами безопасности. Так как «Финтех» – банковская ассоциация, в которой к тому же тестируются новые технологии, например, криптографическая защита.

Ассоциация «Финтех» была основана в декабре прошлого года. Среди учредителей нового объединения Банк России, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi. Руководит ассоциацией гендиректор Qiwi Сергей Солонин. По данным «Ведомостей», за год в блок вступили 12 участников. Плата для ассоциированных членов, которые могут принимать участие в рабочих группах, но не имеют права голоса, составляет 7,5 млн рублей в год.

При вступлении Visa и Mastercard их представители заявляли, что ассоциация будет работать над развитием глобальных финтех-решений с ведущими участниками российского рынка, а также будет способствовать дальнейшему развитию в России безналичной экономики и внедрению передовых платежных практик и инструментов.

В частности, на базе «Финтеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации клиентов российских банков, технологии распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.17

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