В России появится единый каталог потребительских товаров

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление единого каталога, в который внесут все товары российского рынка. Проект запланирован в рамках развития цифровой экономики. Такой реестр значительно сократит издержки производителей, уверен министр.

Отвечая на вопрос о нововведениях, которые ждут россиян в эпоху цифровой экономики, Мантуров отметил, что в правительстве задумались над созданием единого каталога потребительских товаров, пишут «Известия».

В России идет распространение электронной торговли посредством онлайн-касс. Помимо легализации рынка в целом они дают возможность точно понимать, что и по каким ценам продается, каковы тренды и потребительские предпочтения. На основании этих данных можно «точечно решать возникающие проблемы и стимулировать производство тех товаров, которые становятся более востребованными». «Сейчас это происходит в значительно мере интуитивно», – сообщил министр.

Информация, получаемая с онлайн-касс, носит бессистемный характер. Так происходит потому, что товар одного и того же производителя может обозначаться по-разному в разных торговых сетях и магазинах. «Сейчас, к примеру, производитель, желающий поставлять товар в торговую сеть, должен вместе с ее специалистами заполнить анкеты с огромным числом данных. Вручную. И так – с каждой сетью, так как у всех свои системы. Цифровой каталог позволит уйти от этой крайне трудоемкой и весьма дорогостоящей процедуры. Ритейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки», – подчеркнул Мантуров.

Единый реестр потребительских товаров будет связан с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1. Кроме того, цифровой каталог будет интегрирован с маркировкой отдельных категорий товаров в целях прослеживаемости их оборота, что важно для борьбы с нелегальным рынком, уточнил глава Минпромторга.

К работе по созданию единого каталога также подключатся Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и бизнес-ассоциации.

Напомним, федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» был принят в прошлом году. В частности, ККТ должна в онлайн-режиме передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных. Предприниматели должны были перейти на новые кассовые аппараты до 1 июля 2017 года. Для тех, кто работает по патентам или через единый налог на вмененный доход, кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года.

Москва, Зоя Осколкова

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