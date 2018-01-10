Жители России потратили в новогодние праздники почти триллион рублей

Россияне стали больше денег тратить в новогодние каникулы. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с 1 по 8 января жители России приобрели товаров и услуг на 920 млрд рублей.

Самыми популярными категориями товаров у россиян в новогодние каникулы стали бытовая техника, ювелирные украшения и верхняя одежда, пишут «Известия». 23 млрд рублей были потрачены на покупки в интернете. В новогоднюю ночь около 7 млн человек закупились онлайн.

По словам аналитиков АКИТ, спрос в интернет-магазинах вырос из-за плохой погоды в Москве и Санкт-Петербурге, которые являются центрами российской онлайн-коммерции. В Сети граждане покупают продукты, гаджеты, мебель и различные товары для дома.

Что касается трат в новогодние праздники в целом, то в этом году население потратило на 7% больше, чем в 2017 году. Год назад россияне спустили на подарки и развлечения 860 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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