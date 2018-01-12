В России частный инвестор купил две электростанции для майнинга криптовалют

В России впервые бизнесмен приобрел две теплоэлектростанции, которые будут использоваться для создания дата-центра и майнинга криптовалют.

По словам инвестора проекта Алексея Колесника, ТЭС в Пермском крае и Удмуртии будут использованы для добычи цифровых валют после принятия законодательной базы в области криптовалют, пишет «Коммерсант». «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр – это обычная серверная комната», – отметил бизнесмен.

Эксперты отмечают, что эффективность этих двух электростанций очень низкая. Однако низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в России. Центры обработки данных (ЦОД) являются крупными потребителями электроэнергии, а ее стоимость в затратах ЦОД достигает 50%, что выше, чем в алюминиевой промышленности.

В настоящее время закон о криптовалютах только разрабатывается Министерством финансов РФ. Тогда как с 1 июля 2018 года согласно «пакету Яровой» сервера, на которых хранятся персональные данные граждан РФ, должны находиться исключительно на территории страны.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 12.01.18

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