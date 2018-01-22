1% жителей Земли владеет 82% богатств всего мира

Имущественное расслоение в мире растет, об этом свидетельствуют данные доклада организации Oxfam. За последние годы самые богатые люди планеты нарастили свои состояния, тогда как беднейшие слои населения продолжают нищать.

Oxfam – правозащитная организация, которая ежегодно публикует доклад о распределении богатств на Земле, пишет РКБ. Очередной документ приурочен к началу международного экономического форума в Давосе. В отчете говорится о том, что всего 1% населения планеты владеет 82% всех капиталов. При этом состояние 3,7 млрд человек осталось прежним.

Миллиардеры богатеют быстрее, чем растут зарплаты наемных работников. Так с 2010 года капиталы боссов корпораций выросли на 13%, таким образом, их состояние прирастало в шесть раз быстрее, чем доходы служащих.

В 2017 году также зафиксирован рекордный прирост количества долларовых миллиардеров за всю историю. В настоящее время насчитывается 2043 миллиардера, в прошлом году миллиардер появлялся раз в два дня.

В Oxfam отмечают, что богатеи зарабатывают больше за счет ухудшения условий труда для рабочих. Кроме того, что мировые производственные гиганты урезают права своих сотрудников, они еще наращивают влияние на принятие государственных решений. Вместе с тем, с каждым годом растут выплаты главным акционерам.

Казалось бы, рост благосостояния говорит о процветании экономики, но на самом деле, это крушение системы. «Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», – пояснил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

Год назад Oxfam опубликовала отчет, в котором говорилось, что состояние восьми богатейших людей планеты равно состоянию 50% всего населения Земли.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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