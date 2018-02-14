Минобрнауки затеяло масштабную реформу среднего профобразования

Министерство образования и науки РФ готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. По словам заместителя главы ведомства Ирины Потехиной, проект стратегии развития профессионального образования в России сейчас находится в высокой степени готовности, пишет газета «Известия». Предполагается, что на базе колледжей будут созданы региональные центры профессиональной мобильности, сообщает издание со ссылкой на источник. В этих образовательных учреждениях предполагается обучать не только вчерашних школьников, но и взрослых людей, которые испытывают трудности с поиском работы по имеющейся специальности.

Мониторинг состояния колледжей в регионах выявил значительные проблемы в сфере среднего профессионального образования (СПО), обусловленные устаревшей материальной базой, пояснила Потехина. «Поменять ее сейчас во всех 3,5 тыс. заведениях СПО не хватит никаких денег – это очень дорогостоящее мероприятие. И не всегда это имеет смысл: если мы сейчас полностью поменяем материальную базу, уже через пять лет многое устареет», – рассказала она.

По словам источника газеты, проект предполагает создание в каждом субъекте центра профессиональной мобильности на базе колледжей и техникумов, а финансовое участие в модернизации материально-технической базы будут принимать, в том числе работодатели. Ирина Потехина также напомнила, что спрос на кадры среднего звена постоянно растет, причем в последние годы всё больше со стороны малого и среднего бизнеса. «Особенно востребованы специалисты в сфере IT и медработники. Появляются новые рынки, к примеру, социальных услуг, где требуются сиделки, воспитательницы, гувернантки. Это частный рынок, и там хотят видеть людей со специальным образованием», – рассказала замминистра.

По оценкам экспертов Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, в ближайшие годы учреждения СПО ждет наплыв абитуриентов, но в нынешнем виде система к нему не готова. Они считают, что при сегодняшней тенденции к 2024 году в техникумах и колледжах будет учиться 3,2 млн студентов, что на треть больше, чем сейчас.

Проблемой остается уровень финансирования учреждений СПО, который остается практически неизменным на протяжении последних лет. А по оценкам РАНХиГС, в ближайшие годы регионы вряд ли будут иметь возможность серьезно увеличить финансирование техникумов и колледжей. Как рассказала директор ЦЭНО Татьяна Клячко, если систему оставить в нынешнем виде, качество среднего профобразования будет ухудшаться, студенты придется учиться в две-три смены, а на выходе они не будут ничего уметь. В Минобрнауки согласны с оценками экспертов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.18

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