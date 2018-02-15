Кризис никуда не ушел. Борьбу с бедностью россияне назвали главной госзадачей

Несмотря на заверения властей в том, что страна преодолела экономический кризис, большинство россиян уверены, что еще есть над чем работать. В топ списка наиболее актуальных госзадач респонденты поставили повышение благосостояния народа, развитие экономики и борьбу с коррупцией. По мнению социологов, заказ на решение проблем бедности, падающих доходов, предотвращения дальнейшего материального расслоения общества выглядит вполне закономерно.

Специалисты исследовательского холдинга Ромир в декабре 2017 года опросили 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Затем эксперты сравнили данные опроса с аналогичным двухлетней давности (Возможно несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма превосходит 100%).

Возглавила список госзадач тема борьбы с бедностью населения. В 2015 году об этом говорили 23% респондентов, сейчас актуальной проблему считают 41%. «Вероятно, проблема благосостояния народа обострилась на фоне кризиса и тяжелой экономической ситуации», – отмечают социологи.

Второе место стабильно удерживает вопрос развития экономики – 40%. Резкий рост интереса граждан к теме борьбы с коррупцией поставили эту задачу на третье место рейтинга. Если два года назад искоренение взяточничества волновало только 17% опрошенных, в этом году их число увеличилось до 31%.

К задачам государственного масштаба россияне также отнесли развитие социальной помощи населению (29%) и заботу о старшем поколении (20%).

Растет актуальность вопроса борьбы с терроризмом. С 2015 года число респондентов, которые считают эту задачу одной из приоритетных, выросло в два с половиной раза – с 7% до 19%. Стоит отметить, что одним из событий прошлого года россияне назвали войну в Сирии и борьбу с международным терроризмом.

Темы усиления престижа России в мире и укрепления российской государственности россиянам, по всей видимости, поднадоели. В обоих вопросах отмечает спад интереса. Впрочем, это может говорить о том, что эта сфера получила положительную динамику в своем развитии в отличие от ситуации в экономике.

Несколько выросла актуальность таких задач как сохранение национального здоровья (с 11% до 12%), уменьшение влияния олигархов на власть (с 10% до 11%), создание условий для развития частного бизнеса (с 6% до 8%).

В то же время россияне теряют интерес к темам повышения военной мощи страны (падение с 9% до 8%), решение проблем миграции (с 8% до 6%), развитие демократии (с 10% до 6%). Актуальность проведение рыночных реформ осталась на том же уровне – 6%.

По мнению президента исследовательского холдинга Ромир Андрея Милехина, на фоне экономических проблем заинтересованность уровнем благосостояния народа выглядит абсолютно логичной. «Новая волна экономических проблем ощутимо ударила по благосостоянию народа, о чем наши респонденты не устают говорить. Закономерным выглядит и заказ на решение проблем бедности, падающих доходов, предотвращения дальнейшего материального расслоения общества», – отметил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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