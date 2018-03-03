У Дерипаски обнаружили второе, кипрское гражданство

Российский миллиардер Олег Дерипаска в 2017 году стал обладателем кипрского паспорта по программе получения гражданства в обмен на инвестиции. Теперь бизнесмен имеет право на безвизовый въезд в страны Евросоюза. Об этом сообщает британская The Gurdian со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По сведениям издания, Дерипаска получил гражданство Кипра со второй попытки. Бизнесмен подавал заявление еще в 2016 году, но тогда получил отказ из-за расследования, инициированного Бельгией, заподозрившей его в отмывании денег. Позже разбирательство было прекращено из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 года Дерипаска подал новое заявление, которое одобрили власти Кипра.

Отмечается, что гражданство островного государства также предлагали другому российскому бизнесмену – Виктору Вексельбергу, но тот от него отказался.

Представитель Дерипаски подтвердил РБК сведения о получении бизнесменом второго гражданства, объяснив этот шаг необходимостью «постоянных перемещений по миру» из-за «широкого круга бизнес-интересов» миллиардера.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), за последние несколько лет спецпрограммой получения гражданства Кипра воспользовались сотни человек. Для этого достаточно вложить 2 млн евро в местную недвижимость или 2,5 млн евро – в кипрские компании или гособлигации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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