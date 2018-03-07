России предрекли падение уровня жизни до 2060 года

Россия еще больше отстанет по уровню жизни от США в ближайшие 43 года. Всему виной низкая производительность труда и плохая демографическая ситуация. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики – 2060».

Если в стране не будет проведено реформирование структур, влияющих на экономические показатели, то, по прогнозам ОЭСР, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырастет всего на 0,7% в ближайшие 12 лет, пишут «Ведомости». Таким образом к 2060 году при сохранении таких же темпов роста российский уровень жизни составит около 40% от американского.

Главные проблемы, мешающие расти российской экономике, заключаются в низкой производительности труда, которая в последнее время не выросла, а к 2030 году, по оценкам аналитиков ОЭСР, ускорится всего до 0,5%, а также в снижении доли экономически активного населения.

Хорошие демографические показатели являются одним из ключевых факторов высокого уровня жизни. Например, в Турции благодаря хорошей демографической ситуации уровень жизни к 2060 году вырастет до 75% от показателей США.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения на 50%. По словам главы государства, РФ должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Как позже пояснил министр экономического развития Максим Орешкин, Путин имел в виду ВВП по паритету покупательной способности, а чтобы выполнить задачу, России необходимо обойти Германию.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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