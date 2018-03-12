США отвоевывают у России оружейный мировой рынок

Специалисты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) определили, что США и Россия в последние пять лет являются лидерами по продаже оружия. При этом Вашингтон активно «вставляет палки в колеса», пытаясь убедить другие страны не покупать вооружение у Москвы. Американцы уже нарастили свою долю оружейного рынка на 4%, а Россия потеряла те же самые 4%. Однако, по словам исследователей, санкции тут не причем.

По данным SIPRI, в 2013-2017 годы оружейный рынок вырос на 10% по сравнению с предыдущей пятилеткой, пишет «Коммерсант». Лидерами экспорта являются США, Россия, Франция, Германия и Китай, они продают 74% вооружений. Главные покупатели – Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай – приобретают 35% вооружений.

По сравнению с 2008-2012 годами доля США на рынке вооружений увеличилась на 4% и составила 34%. Основные клиенты Вашингтона – Саудовская Аравия (18% поставок), ОАЭ (7,4%) и Австралия (6,7%). Россия напротив, сократила свою часть с 26% до 22%. Ключевые клиенты Москвы – Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

Американцы достигли рекордно высокого уровня продаж оружия с конца 1990-х годов, благодаря контрактам, подписанным администрацией Барака Обамы. Ожидается, что соглашения, заключенные в 2017 году, помогут США удержаться в списке самым крупных военных экспортеров в мире.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ подтверждает статус «одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка». В прошлом году было поставлено вооружений на 15 млрд долларов, заключено контрактов на 16 млрд долларов. При этом глава государства упомянул о «беспрецедентном и неприкрытом давлении» на страны, желающие приобрести оружие у Москвы. В частности, США пытались заморозить сделки России с Индией, Египтом, Ираком, Вьетнамом. Вашингтон угрожал покупателям санкциями.

Впрочем, по мнению экспертов SIPRI, угрозы пока не успели отразиться на статистике. Россия потеряла свою долю рынка из-за экономического кризиса в Венесуэле. Каракас сократил закупки оружия на 40%. Кроме того, импорт не столь ощутимо, но значительно просел и в Алжире и Китае.

«Санкции могут ухудшить отношения Вашингтона с другими странами, в том числе с его союзниками, целый ряд которых закупает или намерен закупать вооружения в России,– Индия, Ирак, ОАЭ, Болгария, Индонезия, Колумбия, Бразилия, Марокко, Египет, а теперь еще и Турция», – напомнили исследователи.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев также опроверг информацию, что какие-то сделки были сорваны из-за санкций Запада.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.18

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