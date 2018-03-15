Производитель «Столичной» и «Путинки» закрывает заводы

Один из крупнейших на территории России производителей и продавцов водки – группа компаний «Кристалл-Лефортово» (наиболее известные бренды «Старая Москва», «Путинка», «Столичная») закрывает заводы и прекращает выпуск продукции. Одно из предприятий ГК – «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске – уже закрыто, два других – «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре – будут остановлены в ближайшее время.

Причиной этого стало финансовое положение группы, осложнившееся крахом ее партнера по дистрибуции «Статус-групп», чей долг перед «Кристалл-Лефортово» достиг 6 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на директора по маркетингу группы Аллы Постновой. «Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала», – рассказала она. Дальнейшее производство брендов, по словам Постновой, возможно, будет идти посредством контрактов с другими производителями алкоголя.

Группа компаний «Кристалл-Лефортово» оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибуторской компании «Статус-групп», которая подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года. С ней в начале 2017 года «Кристалл-Лефортово» объединила продажи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.18

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