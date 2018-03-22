Россия хочет закрыть Северный морской путь для иностранных судов

Минпромторг подготовил законопроект, которые запрещает перевозку по Северному морскому пути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Если инициатива будет принята, то запрет вступит в силу уже в 2019 году. Это делается для того, чтобы обеспечить загрузку российских верфей.

Идею Минпромторга в целом одобрили профильные ведомства – Минтранс и Минэнерго, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Документ сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. Вероятно, в ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в правительство.

Требование применять суда только российского производства коснется перевозок и хранения нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике, а также ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и морских ресурсных исследований на шельфе. Законопроект стал развитием инициативы по обязательному использованию российского флага на Севморпути – соответствующие поправки к кодексу торгового мореплавания были приняты в конце 2017 года.

Эксперты считают, что запрет поможет развитию отечественного судостроения. Однако при его принятии стоит учитывать возможности российских верфей. «Самое главное, чтобы мы не укусили сами себя за хвост, если запретим всем строить за границей, а сами не сможем», отмечают специалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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