Реальность не угналась за ожиданиями: прогноз по росту ВВП России будет понижен

Министерство экономического развития РФ пересмотрит прогноз по росту ВВП на 2018 год. Предыдущие цифры не учитывали последние санкции США и майские поручения президента. Этим факторы внесли коррективы, которые повлияют на динамику экономического роста. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.

Ранее прогнозировалось, что ВВП России вырастет на 2% в текущем году. «Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен»,– сообщил Орешкин на форуме «Производительность 360».

Пересмотр пройдет в июне-июле, в министерстве переоценят все экономические показатели, в частности, будут скорректированы прогнозы по цене на нефть, курсу рубля и инфляции, передает «Интерфакс». «Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4% – ожидается около 3%. Минфин в проект поправок в бюджет заложил 2,8% на основании того прогноза, который мы готовили в марте, сейчас цифра будет чуть повыше, она будет чуть выше 3%»,– сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития пояснил, что прогноз, использованный в поправках в бюджет, готовился в марте и носил технический характер. Он не учитывал новых президентских инициатив, которые повлияют на экономические показатели уже в этом году. Также оценки необходимо корректировать из-за антироссийских санкций, введенных США.

По словам Орешкина, также идет работа над прогнозом до 2024 года. Он будет готов к 1 октября. «Новый бюджет [на 2019-2021 годы] уже будет основан на новой версии прогноза, и как раз та работа, которая сейчас идет – это работа по одновременной подготовке приоритетных программных проектов, учет их эффектов, в том числе, в прогнозе социально-экономического развития, и на всем этом строится бюджет, и эта работа уже активно начата», – заявил министр.

Ранее прогноз по росту российской экономики с 1,7% до 1,5% ухудшил Европейский банк реконструкции и развития. В то же время Еврокомиссия, наоборот, пересмотрела оценку роста ВВП России с 1,6% до 1,7%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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