Рацион жителей России оздоровят за счет рыбы

Правительство России готовится пересмотреть потребительскую корзину, в ней вырастет доля рыбы и рыбопродутов. Это позволит не только сделать рацион россиян полезнее, но и простимулировать рыбную промышленность, которая сейчас больше ориентирована на экспорт, нежели на внутреннее потребление.

Над изменениями работают сразу три министерства – Минтруд, Минздрав и Минэкономразвития, пишут «Известия». В последний раз состав потребительской корзины пересматривали в конце 2012 года. Тогда для рыбы и рыбной продукции норму потребления подняли с 16 до 18,5 кг. В то же время, по данным Росстата, россияне в среднем употребляют около 22 кг рыбы на человека в год.

Ранее правительство собиралось увеличить долю в потребительской корзине овощей, фруктов, мяса и молочных продуктов, за счет уменьшения содержания круп и мучных изделий. Однако новая система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), который привязали к зависящему от потребительской корзины прожиточному минимуму, не позволила этого сделать. От этих планов решили отказаться до 2021 года.

Кроме того, власти собираются увеличить потребление рыбы в стране за счет мер поддержки рыбной промышленности. Предлагается рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство рыбозаводов.

К тому же правительство планирует пересмотреть квоты на вылов рыбы в пользу производителей, которые ориентированы на внутренний рынок. Сейчас квоты распределяются в пользу крупных добытчиков, которые отправляют рыбу на переработку за рубеж.

В Росрыболовстве считают, что потенциал российской рыбной отрасли значительный. К тому же инвестиции в судостроение и переработку повышают доступность рыбы для населения. Меры поддержки снизят конечные цены для потребителя, которые сейчас очень высоки из-за большой доли экспорта и наценки в торговых сетях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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