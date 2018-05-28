России не удается слезть с «нефтяной иглы», признали правительственные эксперты

Правительственные эксперты признали, что российской экономике не удается слезть с «нефтяной иглы». По данным экономистов, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ в первом квартале текущего года увеличилась до 45,6%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 41,8%. Об этом говорится в очередном выпуске ««Мониторинга экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

Эксперты отмечают, что эти поступления значительно повлияли на рост доходов бюджета, передает RNS. Так, доходы госказны в первом квартале 2018 года выросли на 0,5 п.п. относительно января – марта прошлого года, следует из материалов аналитиков.

При этом ненефтегазовые доходы, номинально выросшие на 100 млрд рублей, в отчетном периоде уменьшились с 10,3% ВВП до 9,9% ВВП. Расходы федерального бюджета также снизились. В результате на смену дефицита федерального бюджета, достигавшего 0,9% ВВП в первые три месяца прошлого года, пришел профицит в 1,8% ВВП. Однако он обеспечен исключительно ростом фактической цены на нефть по сравнению с базовой, говорится в обзоре. По оценке экономистов, без учета дополнительных нефтегазовых доходов дефицит бюджета составил бы 1,5% ВВП.

Эксперты также заявили о сохранении зависимости доходов госказны от сырьевых отраслей и внешнеторговой конъюнктуры. В структуре доходов федеральной бюджета первое место занимают поступления по налогу на добычу полезных ископаемых, почти столько же дают поступления от внешнеэкономической деятельности, НДС и акцизы на импортируемые товары. «Положительный внешнеторговый баланс во многом определяет и положительный платежный баланс. Однако в структуре внешнего оборота баланс услуг (они составляют пятую часть всей внешней торговли РФ) является отрицательным», – указывается в обзоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

Стало известно, сколько россиян ограничены санкциями США. / Вадим Шумков: «Мы гребем в лодке немного быстрее других». Интервью с заместителем губернатора Тюменской области. / В России за неделю цены на бензин подскочили почти на рубль. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»