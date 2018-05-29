В России могут запретить сделки по продаже подержанных машин между гражданами

Российские власти задумались о внедрении в стране продаж подержанных автомобилей через аукционы. Таким способом государство надеется пополнить бюджет за счет налогов, которые сейчас платят в редких случаях. По словам экспертов, автоаукционная индустрия вытеснит с авторынка сделки по принципу «из рук в руки».

Схема внедрения автоаукционов прорабатывается в Минпромторге, пишут «Известия». Основная идея состоит в том, что граждане будут выставлять свою машину на торги, авто покупают дилеры, а затем перепродают желающему. Предполагается, что такие сделки позволят повысить собираемость налогов. Подобные правила давно действуют в Японии. Японцы не имеют права продавать подержанные автомобили напрямую, только через автоаукционы.

В России оборот рынка автомобилей с пробегом оценивается в 3 трлн рублей. В настоящее время, по оценкам экспертов, до 80% подержанных машин продаются физическими лицами самостоятельно по принципу «из рук в руки», при этом налог (13%) уплачивает не более 20% граждан. Благодаря автоаукционной платформе государство рассчитывает только на старте пополнить казну на 20 млрд рублей в год.

У предлагаемой схемы есть несколько плюсов: прозрачная рыночная цена для покупателя, справедливая оценка остаточной стоимости для продавца, а также гарантия безопасности сделки с официальным дилером вместо рискованной трансакции с неизвестным физическим лицом.

Однако эксперты указывают и на минусы. Так автоаукционы ухудшат конкурентную среду. Потребитель лишится выбора – продать машину самому, или обратиться к дилерам. К тому же государству придется обеспечить прозрачные условия для всех сторон и сделать так, чтобы нечестные на руку продавцы не смогли скручивать пробег, скрывать поломки или подсовывать битый автомобиль.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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