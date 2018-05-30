Генпрокуратура: Долги по зарплате в РФ превысили 11 млрд рублей и продолжают расти

В Генпрокуратуре РФ заявили, что долги по зарплате в России за первые четыре месяца 2018 года выросли на 500 миллионов рублей. Об этом, в частности, сообщил начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Валерий Максименко на совещании в надзорном ведомстве в среду, 30 мая.

По его словам, на 1 января текущего года, по данным Росстата, общая сумма задолженности по зарплате достигала около 2,5 млрд рублей, а на 1 мая долги превысили 3 млрд рублей.

Тем не менее, в Генпрокуратуре заявили, ссылаясь на «сведения прокуроров», что размер фактической просроченной задолженности превышает 11,5 млрд рублей. В ведомстве пояснили, что эта проблема «обусловлена во многом отсутствием возможности получить зарплату на предприятиях-банкротах».

По его данным, число таких организаций-должников составило 1084, их доля в общей сумме задолженности работодателей – более 60 %. При этом выявлены многочисленные нарушения в деятельности арбитражных управляющих предприятий-банкротов в связи с невыплатой зарплаты, отметили в Генпрокуратуре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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