Госдума потратит 7 млн рублей, чтобы узнать, как борются с бедностью за рубежом

На сайте госзакупок появилась заявка Госдумы РФ на проведение исследования о самых успешных методах борьбы с бедностью за границей. Депутаты считают необходимым оценить возможность применения этого опыта в России. Стоимость госконтракта составляет чуть более 7,2 млн рублей.

«Анализ лучших практик зарубежных стран в области государственной политики по снижению социально-экономического неравенства и борьбы с бедностью. Оценка возможностей адаптации в российских условиях, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования», – следует из документа.

Исполнитель должен передать заказчику результат исследования до 30 ноября 2018 года. Срок действия контракта: с даты заключения контракта по 31 декабря 2018 года.

Данная мера предложена во исполнение президентского указа по борьбе с социальным неравенством в России. Напомним, в начале мая президент России Владимир Путин после своей инаугурации потребовал сократить количество россиян, живущих за чертой бедности, в два раза.

Официальная статистика признает бедными 14% населения России. Около 50% населения считаются низкообеспеченными людьми. Ранее Минтруд признал, что большинство бедных людей в России составляют семьи с детьми.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.06.18

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