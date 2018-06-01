российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 июня 2018, 17:04 мск

Новости Экономика

Госдума потратит 7 млн рублей, чтобы узнать, как борются с бедностью за рубежом

На сайте госзакупок появилась заявка Госдумы РФ на проведение исследования о самых успешных методах борьбы с бедностью за границей. Депутаты считают необходимым оценить возможность применения этого опыта в России. Стоимость госконтракта составляет чуть более 7,2 млн рублей.

«Анализ лучших практик зарубежных стран в области государственной политики по снижению социально-экономического неравенства и борьбы с бедностью. Оценка возможностей адаптации в российских условиях, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования», – следует из документа.

Исполнитель должен передать заказчику результат исследования до 30 ноября 2018 года. Срок действия контракта: с даты заключения контракта по 31 декабря 2018 года.

Данная мера предложена во исполнение президентского указа по борьбе с социальным неравенством в России. Напомним, в начале мая президент России Владимир Путин после своей инаугурации потребовал сократить количество россиян, живущих за чертой бедности, в два раза.

Официальная статистика признает бедными 14% населения России. Около 50% населения считаются низкообеспеченными людьми. Ранее Минтруд признал, что большинство бедных людей в России составляют семьи с детьми.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.06.18

Медицина, полиция и ЖКХ: россияне назвали самые коррумпированные отрасли. / Самый богатый депутат гордумы Екатеринбурга заработал больше 100 млн рублей. / В Подмосковье появится еще одна «временная» свалка мусора. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

«Уголовка» за исполнение антироссийских санкций «кошмарит» бизнес и Госдуму

Единоросс из Госдумы: Влив деньги в «социалку», мы поможем эффективнее их воровать

Подарок самозанятым: Госдума продлила налоговые каникулы

Госдума разрешила сдавать в аренду детские дома отдыха и образовательные центры

Бизнес торгуется с Госдумой: испугались «уголовки» за исполнение санкций

Госдуме предложили узаконить скидку при онлайн-покупке полиса ОСГО

Госдума готовится принимать именные законы

Путин получил карт-бланш: Госдума одобрила закон о контрсанкциях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Экономика, Госдума,

Новости партнеров