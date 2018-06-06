Российские чиновники уверены, что им недостаточно платят

Служащие российских государственных органов не довольны своей зарплатой. Чиновники уверены, что получают значительно меньше, чем в коммерческом секторе. Чтобы привлечь на работу в госслужбу квалифицированные кадры, оклады необходимо повысить на 60%. Эксперты посчитали, что на удовлетворение зарплатных ожиданий госслужащих необходимо 307 млрд рублей.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром исследования общественного мнения по заказу НИУ ВШЭ и Всемирного банка, 77% чиновников полагают, что зарабатывают меньше, чем в коммерческом секторе. Каждый третий отмечает, что на госслужбу не хотят идти из-за низких зарплат. И только 23% опрошенных считают материальное вознаграждение привлекательным, пишут «Известия».

По данным Росстата, средняя зарплата федеральных служащих в 2016 году составила 115,7 тысячи рублей, региональных – 45 тысяч рублей. Уровень вознаграждения достаточно высокий, однако количество вакансий в федеральных министерствах и ведомствах иногда достигает 66-70% от штатной численности организации. Эксперты объясняют это так: при достаточно высоком среднем уровне зарплаты по ряду должностей слишком низкие, а разделение по органам власти неравномерное. Именно на такие посты долго невозможно подобрать кандидата.

Госслужащие заявили, что готовы перейти в другую организацию, если там предложат вознаграждение на 40 тысяч рублей больше. Чтобы привлечь эффективных работников, по мнению федеральных чиновников, зарплату необходимо повысить на 60%, чтобы на госслужбу пришли высококвалифицированные специалисты – на 75%. У региональных госслужащих запросы скромнее – прибавка к зарплате в размере 25-30%.

В настоящее время фонд оплаты труда российских госслужащих составляет около 270 млрд рублей. Чтобы довести зарплаты чиновников до желаемого ими уровня, потребуется выделить еще порядка 307 млрд рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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