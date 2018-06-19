В России до рекордного уровня выросло число долларовых миллионеров

Общее состояние людей в мире, которые владеют активами в 1 млн долларов и более, перешагнуло 70 трлн долларов. При этом растет и число долларовых миллионеров. В России число богачей выросло до рекордного показателя.

Доклад World Wealth Report 2018, в котором приводятся данные о долларовых миллионерах (High Net Worth Individuals, HNWI), подготовили эксперты компании Capgemini. Во всем мире состоянием в 1 млн долларов и более владеют 18,1 млн человек, за 2017 год эта цифра выросла на 9,5%.

В России прирост оказался не таким внушительным, как в целом по планете, число российских HNWI приросло на 4%, тогда как год назад результат РФ по этому показателю был самым высоким в мире – 19,7%. При этом за последние десять лет число долларовых миллионеров в России выросло в два раза – с 97,1 тысячи в 2008 году до 189,5 тысячи по итогам 2017 года.

Наибольшее число миллионеров проживает в США, затем идут Япония и Германия. Россия пока по-прежнему занимает 15-е место в мире. Лучшую динамику по приросту богачей показывает Азиатско-Тихоокеанской регион. Меньше всего миллионеров проживает в Африке.

Общее состояние долларовых миллионеров в 2017 году впервые в истории перевалило за 70 трлн долларов. По прогнозу экспертов Capgemini, активы HNWI планеты превысят 100 трлн долларов уже к 2025 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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