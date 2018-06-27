Уклоняющихся от уплаты налогов предпринимателей буду лишать статуса ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила новый способ борьбы с «фиктивными» индивидуальными предпринимателями. Если ИП в течение года не сдает отчетность или имеет долги по обязательным взносам, его будут лишать юридического статуса.

По словам главы ФНС Михаила Мишустина, данное было подготовлено совместно с Министерством финансов. В закон о регистрации индивидуальных предпринимателей внесли поправки, согласно которым налоговики смогут прекращать статус ИП, если он не сдавал налоговую отчетность более года и имеет долги по налогам и по платежам во внебюджетные фонды.

«Налоговый орган, как и в случае с юрлицами, будет публиковать решение о предстоящем исключении, и если в течение трех месяцев не последует мотивированных возражений, ИП будет исключено из ЕГРИП», – рассказал Мишустин в интервью «Коммерсанту».

Благодаря такой практике, применимой к юрлицам, из реестра за последние два года были исключены более 1,2 брошенных компаний. Фирмы-однодневки помечают в реестре юридических лиц специальной записью, которая указывает на недостоверность сведений.

«Эту информацию используют другие ведомства, банки, контрагенты. То же самое мы будем делать теперь и с «фиктивными» индивидуальными предпринимателями», – пояснил глава ФНС

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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