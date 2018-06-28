Уже скоро: Медведев назвал дату запуска электронных трудовых книжек в России

Премьер Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабмина, что электронные трудовые книжки начнут вести в России с 1 января 2020 года. По его словам, переход от бумажных документов будет поэтапным. При этом, указал глава правительства, если работники захотят иметь наряду с электронной и бумажную версию трудовой книжки, работодатели «продолжат вести традиционный бумажный документ».

Медведев уточнил, что предприятия и организация начнут передавать электронные трудовые в Пенсионный фонд с 1 января 2020 года, отметив, что «в течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы», сообщает пресс-служба правительства РФ.

С внедрением электронных трудовых книжек будет создана база данных, где «будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека», отметил Медведев. Премьер добавил, что новая система позволит избежать подделки или потери документов, а также уменьшить кадровые издержки. Кроме того, указал он, дополнительное преимущество электронные трудовые книжки дадут тем, кто работает удаленно. Еще один плюс – гражданам не придется предоставлять сведения о стаже, обращаясь за госуслугами.

Ранее Минтруд сообщал, что система электронных трудовых книжек заработает к 2020 году. Отмечалось, что соответствующий законопроект разрабатывается совместно с Минэкономики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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