Растущие тарифы ЖКХ «съедят» прибавки к пенсиям и зарплатам россиян

С 1 июля в России стоимость коммунальных услуг в среднем вырастет на 4%. Рост тарифов ЖКХ объясняют общим повышением цен на товары и услуги, однако в этот раз удорожание коммуналки будет выше инфляции почти в два раза. Таким образом, по словам экспертов, именно коммунальные службы разгоняют инфляцию, а не наоборот.

Тарифы на коммунальные услуги растут регулярно с 2012 года. Обычно повышение происходит с 1 января или с 1 июля – в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета. Как правило, растет стоимость всего набора услуг – электро- и газоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, пользования канализацией.

В разных регионах тарифы ЖКХ вырастут по-разному. Максимальное подорожание коммуналки – на 6% – ожидается в Санкт-Петербурге и Якутии, в Кемеровской области и Башкирии – 5,9%, в Москве, Кировской и Новгородской областях – 5,5%. Наименьшие изменения стоимости ожидаются в Северной Осетии, Дагестане и Новосибирской области – 3%. В среднем по России рост составит 4,1%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ведущий аналитик ГК ТeleTrade Марк Гойхман указывает, что в этот раз рост коммунальных платежей значительно превышает прошлогоднюю инфляцию, которая, по данным Росстата, составила 2,5%. По итогам первых пяти месяцев 2018 года показатель оказался еще ниже – 2,4%. По мнению эксперта, власти пытаются подогнать инфляцию до планируемых показателей, пишет МК.

«Не инфляция приводит к росту аппетитов коммунальных служб, а наоборот, именно они в большой степени и усиливают инфляцию на перспективу, – отмечает аналитик. – Поскольку за «коммуналку» платят практически все граждане, это сильно сказывается на реальных доходах населения. Ведь они считаются с учетом роста цен. Поэтому есть большая вероятность, что с учетом опережающего инфляцию повышения тарифов ЖКХ реальные доходы граждан продолжат стагнировать и в этом году. То есть, прибавка к зарплатам и пенсиям во многом окажется «съеденной» коммунальщиками».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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