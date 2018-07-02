Аналитики назвали рубль самой слабой валютой на постсоветском пространстве

За первые шесть месяцев 2018 года рубль продемонстрировал самое сильное падение среди национальных валют стран постсоветского пространства. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

Аналитики подсчитали, что российская валюта упала на восемь пунктов по отношению к доллару США. Это наихудший показатель среди 11 стран бывшего СССР за аналогичный период.

Фото: Bloomberg

Лидерами рейтинга стали национальные деньги Украины – гривна прибавила 6,7%, а также Грузии – лари подрос на 6%. На третьем месте молдавский лей, поднявшийся на 1,57%.

Среди аутсайдеров кроме России оказался Таджикистан – сомони подешевел на 3,7%. Третий с конца Казахстан – тенге просел на 2,47%.

По мнению аналитиков, главной причиной провала рубля являются антироссийские санкции. Экономические ограничения, введенные западными государствами, заставляют инвесторов все чаще проявлять интерес к вложениям в страны постсоветского пространства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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