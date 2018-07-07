Мировым ценам на нефть предрекли рекордный скачок

Цены на нефть могут резко взлететь в ближайшие 15-20 лет и достигнуть 150 долларов за баррель. С таким прогнозом выступили аналитики компании Sanford C. Bernstein & Co, сообщает Bloomberg.

Эксперты указывают на несколько факторов, которые, по их мнению, провоцируют большой спрос на «черное золото». Так, нефтяные компании снижают инвестиции в геологоразведку и добычу, что приведет к дефициту на рынке углеводородов.

Аналитики отмечают, что объем доказанных запасов крупных нефти сократился по сравнению с 2000 годом на треть. При этом спрос на сырье продолжает расти. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые могут побить рекорд десятилетней давности, полагают они.

«Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до $150 за баррель, наблюдавшийся в 2008 году», – говорится в докладе экспертов (цитата по RT).

Специалисты при этом обращают внимание на то, что дефицит нефти может прийтись на период активного спроса, поскольку, согласно оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет население в городах Азии вырастет более чем на миллиард человек. Значительный рост численности населения будет стимулировать спрос на автомобили, на перевозки и на изделия из пластмассы, для производства которых требуется нефть, передает РИА «Новости».

Кроме того, по мнению аналитиков, страны ОПЕК манипулируют мировыми ценами на нефть без крайней на то необходимости, что также оказывает влияние на ситуацию на рынке.

Ранее, 5 июля представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили допустил рост нефтяных цен до отметки $100 за баррель из-за действий и слов президента США Дональда Трампа. По словам Ардебили, Трампу стоило ожидать, что, когда он отрежет Иран от мировых рынков, может произойти такая ситуация.

Ранее в Госдепе США заявили, что санкции Штатов против Ирана направлены на то, чтобы Тегеран перестал зарабатывать на продаже нефти другим государствам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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