Глобальный долг достиг рекордного уровня: мир задолжал около 250 трлн долларов

В 2018 году долги государств мира обновили исторический максимум. Общий размер глобального долга достиг 247,2 трлн долларов, или 318% мирового ВВП. Такие данные приводятся в докладе Global Debt Monitor, составленного аналитиками Института международных финансов.

В своих подсчетах экономисты учитывали данные около 70 стран и территорий. Совокупный долг состоит из займов правительств, банковских структур, нефинансовых корпораций и домохозяйств.

Отмечается, что наибольшая часть мирового долга – 178,3 трлн долларов – приходится на развитые экономики. Остальное – займы развивающих стран.

Что касается долговых рисков, то им подвержены государства, которые накопили долгов в американских долларах. Сюда не входят сами Соединенные Штаты. С трудностями при возврате долларовых задолженностей могут столкнуться Египет, Нигерия, Аргентина и Колумбия, на чьи экономики приходится более 75% всех заимствований в долларах.

Также в группе риска оказались Мексика (62% долга в долларах США), ЮАР (57%), Бразилия (50%) и Турция (47%).

Долг России международные аналитики оценили в 89,4% ВВП, по сравнению с прошлым годом он снизился с 92,6% ВВП. Общие займы домохозяйств составляют 15,6% ВВП, корпораций – 47,5% ВВП, финансового сектора – 10,5% ВВП и госдолг – 15,8% ВВП.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 11.07.18

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