Пенсионная реформа будет жесткой и без торга. Из Госдумы пришел первый «одобрямс»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. В случае если закон будет утвержден, возраст выхода на пенсию для мужчин будет поэтапно повышен с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 июля.

«Комитет отмечает сбалансированность предлагаемого решения в текущей социально-экономической и демографической ситуации и рекомендует Государственной Думе принять проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в первом чтении», – говорится в заключении комитета, который является соисполнителем по законопроекту (профильный комитет – комитет по труду и соцполитике). В документе указывается, что в случае сохранения текущих демографических тенденций без проведения пенсионной реформы «социальные взносы все в меньших объемах будут обеспечивать выплату текущих пенсий». В итоге, уверяют депутаты, «в период 2024-2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью ее пересчета только в пределах инфляции потребует увеличение трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ не менее чем до 5 трлн рублей». Далее перечисляются «плюсы» непопулярной реформы, ранее озвученные представителями кабмина, – повышение пенсий уже в 2019 году на 1000 рублей, что «улучшит качество жизни пенсионеров».

В правительстве РФ сегодня вновь заявили, что власти на намерены смягчать пенсионную реформу. Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, кабмин не собирается вносить изменения в законопроект, которые установят возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет.

В минувшие выходные первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер» заявил, что правительство не занимается «двухходовками» и торгом в вопросе пенсионной реформы. «Нет, это абсолютно точно я могу сказать», – сказал министр, отвечая на вопрос, не планировалось ли повышение пенсионного возраста так, чтобы потом можно было «убрать» пару лет. Силуанов при этом назвал случайным совпадением объявление премьером Дмитрием Медведевым о планируемом повышении пенсионного возраста 14 июня – в день открытия Чемпионата мира по футболу. Чиновник утверждает, что кабмин собирался сообщить об инициативе «несколько раньше».

Как сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года.

В кабмине позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс подготовки всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Добавим, ряд экспертов и оппозиционных политиков ранее отмечали, что если протесты жителей против пенсионной реформы примут массовый характер, власть может пойти на уступки и смягчить реформу, повысив пенсионный возраст не на 5 и 8 лет, а, например, на 2 и 3 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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