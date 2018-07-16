Аналитики ЦБ РФ предрекли рост цен из-за повышения НДС

Специалисты Банка России подсчитали, что потребительские товары неизбежно подорожают после того, как ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18% до 20%. Ранее рост инфляции из-за повышения налога предсказали Минфин, Внешэкономбанк и Минэкономразвития.

По оценкам аналитиков департамента исследований и прогнозирования ЦБ, около 70% стоимости потребительской корзины попадает под ставку НДС в размере 18%. «Поскольку на практике производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, мы оцениваем прямой эффект на инфляцию в 0,8-0,95 п.п.»,– говорится в обзоре «О чем говорят тренды».

Специалисты регулятора уточнили, что большая часть эффекта реализуется в течение одного-двух кварталов после повышения НДС, что скажется на годовой инфляции. Прямой негативный эффект от повышения основной ставки налога может достигнуть 0,5 п.п. от ВВП.

«Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают. В частности, планируемое повышение базовой ставки НДС до 20% с большой вероятностью приведет к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году», – сообщили аналитики.

В ЦБ также отметили, что среднесрочные проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные из них – геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, снижение сбережений населения и рост закредитованности, проблемы на рынке труда, неопределенность в параметрах налогово-бюджетных решений.

Напомним, законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% Госдума приняла 3 июля. Ранее о том, что повышение ставки налога спровоцирует рост инфляции, указывали Минфин и Внешэкономбанк. В Минэкономразвития также отмечали, что этот шаг повлечет за собой цепную реакцию – снижение роста заработных плат и замедление темпов развития экономики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.18

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