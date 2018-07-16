Европа отказалась от российской птицы из-за опасного заболевания

Европейский союз ввел временный запрет на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России. Причина – распространение на российских предприятиях птичьего гриппа.

Решение об ограничении на ввоз принял Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии, говорится в материалах Россельхознадзора.

Под запрет попали мясо птицы, полуфабрикаты из него, не прошедшая термическую обработку продукция из мяса птицы, а также продукты животного происхождения, содержащие материалы, полученные из домашней птицы.

Ранее ограничение на импорт продукции с более чем 30 российских птицефабрик ввел Казахстан.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 16.07.18

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