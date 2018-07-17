В России хотят упростить уход с рынка тормозящих экономику компаний

Центробанк РФ предлагает стимулировать слабый бизнес к уходу с рынка. Неэффективные компании сильно тормозят экономику и только удерживают специалистов и капитал. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном аналитиками регулятора.

В каждой отрасли только 10% предприятий показывают наибольшую производительность и эффективность, пишут «Ведомости» со ссылкой на бюллетень. Именно эти компании обеспечивают вклад в ВВП страны. Остальные, начиная со второй десятки, сильно отстают от лидеров и тянут вниз всю сферу деятельности.

Примечательно, что подобная ситуация складывается не только в России, но и во всем мире. Российский рынок отличается тем, что неэффективные компании не уходят, а продолжают тормозить развитие экономики, удерживая трудовые ресурсы и капитал, указывают аналитики ЦБ.

Наибольший разрыв между лидерами отрасли и остальными игроками наблюдается в добывающей промышленности. Эффективные предприятия демонстрируют рост, но на показателях всей сферы деятельности он почти не отражается. Самая печальная ситуация складывается в сфере услуг, где стагнируют даже лидеры.

Специалисты видят выход в том, чтобы стимулировать слабые компании на уход с рынка. Этого можно добиться с помощью упрощения процедуры банкротства или реструктуризации. При этом граждан, потерявших вследствие этого работу, предлагается дополнительно поддерживать и предоставлять им условия для переквалификации и нового трудоустройств.

По мнению аналитиков, государству следует направлять меры поддержки на новые и развивающиеся компании, а не пытаться удерживать на плаву тех, кто давно находится на рынке и не показывает результатов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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