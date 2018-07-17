Лукашенко: санкционку в РФ возят российские «дельцы с тяжелыми погонами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в поставках санкционной продукции в Россию российские же компании. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

В ходе переговоров Лукашенко и Сенько обсуждали меры борьбы с ввозом на территорию России товаров, которые попали под продуктовое эмбарго, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с «санкционкой» и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами»,– заявил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что проблему нужно решать не на уровне таможенников, а «информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими». «Я Путину часто об этом говорю», – отметил глава государства. Впрочем, уточнять, о каких именно компаниях идет речь, Лукашенко не стал.

Напомним, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает введение штрафов за оборот продукции, попавшей под ответные санкции. За перевозку запрещенных товаров, маркировку, переработку, хранение и все виды сделок с ними физлица предлагается штрафовать на сумму 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц размер взыскания составит 30-50 тысяч рублей, для юрлиц – 70-100 тысяч рублей.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 17.07.18

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