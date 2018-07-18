Цены на рыбу взлетят из-за нового запрета ФСБ

Российские пограничники предупредили рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам, для перевозки продукции. Между тем, только в Северном бассейне на такой транспорт приходится около 70% всего флота. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в размере 12 млрд рублей ежегодно. Как пишет «Коммерсантъ», экспертное сообщество обеспокоено, что это обернется удорожанием продукции.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) узнала об изменении позиции ФСБ от нескольких предприятий Северного бассейна. Так, на прошлой неделе президента ВАРПЭ Германа Зверева о проблеме в своем письме уведомил председатель одной из крупнейших добывающих компаний Камчатки РК им В. И. Ленина (объем вылова – 80 тыс. тонн продукции в год) Сергей Тарусов.

Рыболовецкие компании зачастую испытывают нехватку собственных судов, потому пользуются услугами сторонних организаций по доставке продукции из районов вылова в порты. Исключение иностранных судов из цепочки перевозок и перегрузки продукции приведет к колоссальным убыткам рыбодобытчиков, включая потери от остановки промысла и от возможной порчи продукции, предупредил Тарусов.

Зверев пояснил, что для компании, ежегодно вылавливающей на Севере 100 тыс. тонн трески, пикши и мойвы, запрет обернется дополнительными тратами на логистику в $2 млн. По его словам, срочная перестройка логистических маршрутов из-за невозможности работать с судами, принадлежащими иностранцам, во время пика путины обойдется такой компании в $1 млн. В целом дополнительные расходы отрасли могут достичь 12 млрд рублей в год, полагает Зверев.

Тарусов уверен, что все это отразится на конечной стоимости продукции. Он также подчеркнул, что восполнить рынок российским морским транспортом невозможно, так как новый флот не строится, а старые суда списываются.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.18

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