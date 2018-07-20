В российских банках не хватает иностранной валюты

Банковская система РФ столкнулась с рекордным дефицитом иностранной валюты впервые за шесть лет. Уже к июлю показатель валютной ликвидности достиг уровня, который обычно фиксируется только к концу года. Не исключено, что в сентябре и декабре 2018 года ситуация усугубится.

За июнь объем мгновенно доступной банкам иностранной валюты, которой они могли бы покрывать обязательства перед клиентами, сократился на 5,9 млрд долларов, оценивают аналитики Райффайзенбанка. Эта денежная масса находится в наличной форме на депозитах и корсчетах и может быть в случае необходимости быстро получена, передает Finanz.

Дело в том, что корпорации вывели 4,9 млрд долларов, предназначенных на оплату дивидендов. При этом погашение кредитов в валюте принесло в банковскую систему только 1,2 млрд долларов. Разницу покрыли за счет резервов, соответственно, их объем уменьшился и стал ниже, чем банки должны клиентами по расчетным счетам.

В результате образовался дефицит валютной ликвидности, указывают аналитики. Таким образом, банковский сектор теперь не сможет компенсировать систематический вывоз капитала корпоративным сектором. Конечно, у банков есть еще 51 млрд долларов, но они вложены в долгосрочные бумаги. В кратчайшие сроки извлечь оттуда значительную сумму не представляется возможным.

Кроме того, добавят проблем изменения в валютном регулировании, которые позволяют государственным корпорациям, попавшим под экономические санкции Запада, не заводить валютную выручку на российские счета.

По словам экспертов, дефицит долларов уже виден на денежном рынке, где занять валюту становится все дороже. «Масштаб дефицита валютной ликвидности с начала июля уже близок к тому, который обычно наблюдается лишь в конце года, когда приходится очередной пик выплат по дивидендам, внешнему долгу, а иностранные банки сокращают позицию в российских банках», – отмечают аналитики и добавляют, что в сентябре и декабре рынку предстоит пережить пиковые погашения внешнего долга, а это может усугубить ситуацию.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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