Россия отстала от Белоруссии по уровню реальных зарплат

Аналитики сравнили реальные зарплаты стран СНГ и Восточной Европы, а также Китая и Бразилии по паритету покупательной способности. Оказалось, что россияне зарабатывают меньше белорусов. Об этом говорится в спецвыпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах», подготовленном экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики.

В своих расчетах специалисты использовали данные Всемирного банка о паритете покупательной способности (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран) 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в обозначенный период. В результате выяснилось, что в России уровень оплаты труда в 2017 году составил $1640 по ППС.

Больше российского показателя зарплаты в Польше ($2343), Чехии ($2026), Хорватии ($1950) и Венгрии ($2107). Страны СНГ в основном отстают от России по уровню реальной оплаты труда. Так в Казахстане и Азербайджане показатель составил 76% от российского – $1252 по ППС.

При этом Белоруссия Россию обогнала, там размер реальных зарплат по паритету покупательной способности в 2017 году опередил российский на 8$. Примечательно, что отрыв между странами сокращался с 2011 по 2014 год. В 2015-м после девальвации рубля Белоруссия вырвалась вперед, но в 2016-м РФ вернула свои позиции, а годом позже вновь уступила.

По данным Росстата, в 2015 году реальная зарплата в России сократилась на 9%. Затем показатель прирастал, но очень медленно – +0,8% в 2016 году и +2,9% в 2017 году. Девальвация рубля, обусловленная введением антироссийских санкций странами Запада, привела к сокращению оплаты труда в России в долларовом выражении.

Министерство экономического развития прогнозирует замедление темпов роста реальных зарплат с планируемых 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году, пишет РБК. Ожидания ведомства строятся на том, что зарплаты работников социальной сферы, попавших под майские указы президента, до целевого уровня довели, МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Кроме того, повлиять на динамику может инфляция и изменение сроков индексации зарплат бюджетников. Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году зарплаты россиян вырастут на 1,5%, в 2021-м – на 2,3%, а в следующие три года – на 2,8% ежегодно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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