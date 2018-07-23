Медведев обрушился с критикой на северокавказских чиновников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал работу чиновников в регионах, входящих в Северо-Кавказского федеральный округ (СКФО). В частности отметил неэффективность в решении вопросов социально-экономического развития Северного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Там рассказали, что ранее Медведев провел заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. В частности, мероприятие было посвящено проблемам развития топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа, а также приоритетным направлениям работы в рамках госпрограмм и нацпроектов.

«Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа», – говорится в сообщении по итогам заседания.

Кроме того, Медведев поручил принять дисциплинарные меры в отношении провинившихся чиновников. «Высшим должностным лицам субъектов РФ, входящих в состав СКФО, ПАО «Газпром» (Алексею Миллеру), ПАО «Россети» (Павлу Ливинскому) провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручения в сфере топливно-энергетического комплекса. По результатам принять меры дисциплинарного характера», – говорится в сообщении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.18

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